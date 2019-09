Balansdansen en oefeningen om valpartijen te voorkomen

100.000ste passagier van de buurtbus tussen Et­ten-Leur, Zevenber­gen en Zundert is verwelkomd

6:35 ETTEN-LEUR - ,,De eikeltjes mogen weleens weggeveegd worden hè?", glimlacht een vrouw als ze bij halte Schoonhout in buurtbus 219 stapt. ,,Volgens mij blijf je dan vegen, het zijn er veel dit jaar", reageert buschauffeur Jacques Uiterwaal grijnzend. Het is een ogenschijnlijk typisch onderonsje voor deze buurtbus; sociale interactie tussen buschauffeur en passagier is er volop. De buurtbussen 219 en 225, naar respectievelijk Zevenbergen en Zundert, verwelkomden onlangs hun 100.000e passagier.