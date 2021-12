Bakker stopt als fractiechef GroenLinks Breda, De Nobel volgt op: ‘Kan ze vast wennen aan de spotlights’

7 jaar cel voor moordaan­slag Breda voor schutter die het ‘meer dan gemiddeld zwaar heeft’ in gevangenis

BREDA – Zaandammer Alpay B. (23) schoot in oktober vorig jaar in de Bruno Renardstraat in Breda op een Bredanaar die later met handgranaten zwaar werd bedreigd. Zelf ontkende B. dat hij schoot, maar de rechtbank in Breda oordeelde dinsdag dat hij het wel was en legde zeven jaar cel op vanwege een poging tot moord.

1 december