Bakker ‘Echt Brood’ verhuist vanuit KAMU naar eigen pand in Breda

Woningen in plan De Driesche Weide medio dit jaar in de verkoop

14:37 BREDA - De woningen in nieuwbouwproject De Driesche Weide in Bavel gaan waarschijnlijk medio dit jaar in de verkoop. “Het is de bedoeling dat we dan eind van het jaar met bouw kunnen beginnen,” aldus Jef Havermans van HPO Vastgoed.