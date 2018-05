BREDA - Badmintonclub Princenhage (BCP) is in de verkiezing 'Vereniging van het Jaar' uitgeroepen tot winnaar van de gemeente Breda. Dat heeft de organisatie (het gaat om een initiatief van NOC*NSF) bekend gemaakt. ,,Superleuk, hier zijn we heel trots op.''

Secretaris Annette Pieters van de badmintonclub kan haar geluk niet op. Dit is volgens haar de kroon op het werk: bestuurlijk zit de club goed in mekaar en het enthousiasme onder leden is groot. BC Princenhage is opgericht in 1985, telt 90 senioren en 30 junioren, goed voor veertien teams in de competitie. ,,Eén van onze leden heeft de vereniging genomineerd en 108 stemmen opgehaald. Dit is een heel mooie waardering.'' Voorzitter Twan Janssen sluit zich daar bij aan: ,,Dit komt echt van binnenuit, vanuit de club. We zijn onvoorstelbaar trots.''

En het is volgens Pieters en Janssen een prachtig zetje op weg naar een nieuwe sporthal waar de badmintonclub samen met andere sportclubs in Princenhage aan trekt. Want de huidige sporthal De Doelen (1979) is verouderd. Het burgerinitiatief van de Werkgroep Sportaccommodatie Princenhage, waar Pieters secretaris van is, krijgt gehoor bij de politiek. In september wordt een haalbaarheidsonderzoek gepresenteerd.

Quote Dit is een mooi stukje promotie voor onze badminton­sport Michel Bezuijen

Campagne

In 71 procent van alle gemeenten in Nederland deden verenigingen mee aan de verkiezing. De afgelopen weken is campagne gevoerd om stemmen te werven. Onder de gemeentewinnaars zijn sportverenigingen afkomstig uit 25 verschillende takken van sport. De winnaars ontvangen een plaquette. In september worden de landelijke winnaars bekend gemaakt tijdens de Nationale Sportweek.

Felicitaties