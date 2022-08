Badminton, voetbal en niets doen, de kunst van het vakantie vieren

Huisartsen­koe­pel pleit voor behoud vaste huisarts: ‘Mensen leven daardoor langer en gezonder’

BREDA - De Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) is bezorgd over de continuïteit van de huisartsenzorg in de wijk Haagse Beemden in Breda. ‘Op basis van wat wij horen over de situatie in de Co-Med-praktijken in deze buurt, klinkt dat niet als een wenselijke situatie’, aldus LHV in een verklaring aan deze krant.

