'Badkuip' Breda wacht heftige klimaatingrepen

Krantenbe­zor­ger uit Zundert ander mens na gewelddadi­ge overval: ‘Ik wil je hartelijk bedanken voor het kapotmaken van mijn leven’

17:33 BREDA/ZUNDERT - Een 56-jarige krantenbezorger uit Zundert is een totaal ander mens geworden nadat hij in augustus met veel geweld werd beroofd. Kranten brengt hij niet meer rond, hij is een wantrouwend mens geworden, bang in het donker.