Badkamer in aanbouw is foetsie

BAVEL - Designradiatoren, wastafels, kranen. De buit is fors bij de inbraken in woningen in aanbouw aan de Prinses van Polenstraat in Bavel.

Op maandagochtend wordt druk gewerkt in één van de woningen van een rijtje van zeven. De ruimte waar de badkamer moet komen is compleet leeg. De vader van een Bavelse van wie het huis is, vertelt: “Woensdag en donderdag is het sanitair hier geleverd. Maar alles is weggehaald.” Hij somt op: “Kranen, twee toiletten, een compleet wastafelmeubel, designradiator. En ze hebben ook het bad omgekieperd. Dat hebben ze niet meegenomen, maar is wel flink beschadigd.”

Sleutels

Ook gereedschap is gestolen, weet de man te vertellen. Hij vermoedt dat de daders precies hebben geweten dat ze hier hun slag konden slaan. “Ze hebben de sleutels van de woningen uit de bouwkeet gestolen en zijn zo naar binnen gegaan. Ik denk dat ze de spullen in een bestelbusje of misschien wel een vrachtwagen hebben geladen.”

Hang- en sluitwerk

Ook bij de andere woningen is in die bewuste nacht van donderdag op vrijdag ingebroken. En van een reeks andere huizen is uit de bouwkeet al het hang- en sluitwerk gestolen, weet de uitvoerder van aannemersbedrijf J. van Gisbergen uit Hooge Mierde te vertellen. Het bouwplan betreft een zogeheten CPO-project (collectief particulier opdrachtgeverschap) in Nieuw Wolfslaar waarbij de bewoners in eigen beheer bouwen. Een aantal mensen, net als de aannemer, hebben inmiddels aangifte van diefstal gedaan.

Aanhouding

Gisternacht hield de politie een 28-jarige Roemeense man aan die verdacht wordt van een poging tot diefstal. Een voorbijganger zag net na middernacht dat op een bouwplaats aan de Thoornseweg, niet ver van de Prinses van Polenstraat bezig was met het opbreken van een container. Agenten spraken hem aan. De man zei dat hij autopech had en op zoek was naar een hotel. Zijn auto stond nabij de container, waarvan het slot verse braaksporen had. Toen de politie zijn auto controleerde, trof ze een rugzak aan met gereedschappen, zoals een slijptol, breekijzer, tang en koevoet.

Onderzoek