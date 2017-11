Baby Breda stierf niet-natuurlijke dood

Bewoners en gemeenten botsen over Hooipolder Plus-Plan: 'We worden op een zijspoor gezet'

23 november WASPIK/RAAMSDONK - Ze voelen zich gepasseerd en in hun hemd gezet. Een aantal bewonersgroepen uit Raamsdonk en Raamsdonksveer is niet te spreken over de rol van de gemeenten Waalwijk en Geertruidenberg bij het Hooipolder Plus-Plan. "Wij haken niet af. Zij zetten ons op een zijspoor."