Baas van Breda-deelnemers maken samen Bredaas lied van saamhorigheid

Burgemeester Paul Depla kondigde de muzikale opdracht aan als onderdeel van deze wintereditie van de Baas van Breda . In een videoboodschap legt hij de deelnemende teams, ruim tweehonderd inmiddels, uit wat er van hen wordt verwacht. Ze moeten zelf een passende tekstregel bedenken voor in een nieuw lied van en voor Bredanaars, waarin de saamhorigheid van de stad tot uitdrukking komt.

Pien van Rosmalen van de quizorganisatie: ,,We hopen op veel leuke zinnen waarmee Geert van der Burg aan de slag kan. Het wordt onmogelijk elke tekstregel letterlijk in het lied op te nemen, maar Geert laat zich bij het schrijven van de tekst wel inspireren door alle inzendingen.”

Vrijdagavond 18 december gaat het lied in première. Van Rosmalen: ,,Die avond gaan we de wintereditie van de online pubquiz spelen. De online quiz in april was een groot succes. Dit keer zijn de vragen in samenwerking met de gemeente Breda samengesteld met als leidend thema Breda brengt ’t samen. De vragen gaan echt over elke wijk en elke hoek van de stad. Helemaal aan het einde gaat Geert het lied live zingen voor alle quizdeelnemers.”