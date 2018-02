Baarlese wethouder Jan van Cranenbroek treedt per direct af: 'Ik word kapot gemaakt'

Huiselijk geweld in Breda: man sleept vriendin aan haren over galerij

14:02 BREDA - Een 30-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats is dinsdag rond 13.30 uur in Breda aangehouden op verdenking van het plegen van huiselijk geweld. Dat gebeurde in een flatwoning in de wijk Brabantpark.