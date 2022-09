Baarlese ondernemers klagen over slechte communicatie gemeente

,,De laatste tijd ontvangen we veel berichten van ondernemers. Eerst kregen ze te maken met corona, nu met inflatie en sterk toegenomen kosten. Zij klagen over slechte informatievoorziening en communicatie én de lange wachttijden bij aanvragen. Dat betekent voor hen stilstand en voor ondernemers is stilstand achteruitgang.”

Geschrokken

Wethouder Hans van Tilborg beloofde dat het college er alles aan zal doen om de klachten met spoed op te pakken. ,,Ook ik heb een mail van een ondernemer ontvangen en ben daar erg van geschrokken. Er is geen sprake van onwil. We hebben nu eenmaal last van een personeelstekort en zijn daar niet de enige gemeente in. Maar dienstverlening is onze core business, moet dat ook zijn.”