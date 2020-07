Baarlenaar Marc (54) verzorgt diners voor presidenten en rocksterren in Australië: ‘I love frikandellen’

BAARLE-NASSAU/SYDNEY - Bill Clinton, Elton John, Neil Armstrong, allemaal zaten ze Down Under bij hem aan tafel. Niet voor niets: Marc Singelring is gekroond tot de allerbeste horecaman in zijn vakgebied, in Australië. Terwijl hij gewoon uit Baarle-Nassau komt. Hoe heeft-ie dat geflikt? ,,I love kroketten en frikandellen!”