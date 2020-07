Baarle, wereldhoofdstad der enclaves, wil zich meer profileren

BAARLE-NASSAU - Wereldwijd zijn er slechts 64 enclaves. Liefst dertig daarvan zijn terug te vinden in Baarle-Nassau en -Hertog. ,,We kunnen gerust stellen dat Baarle de wereldhoofdstad der enclaves is”, stelt wethouder Nico Sommen van Baarle-Nassau trots.

Vanwege die unieke status wil Baarle zich nadrukkelijker profileren en daarmee de lokale vrijetijdssector een steuntje in de rug geven.

En dus gaan diverse projecten van start onder de verzamelnaam ‘Een boost voor Baarle’. Het gaat om een nauwe samenwerking tussen Toerisme Baarle, de Stichting Ondernemend Baarle (StOB) en de gemeente.

,,We willen de bijzondere ligging van Baarle op een leuke manier meer voor het voetlicht brengen”, aldus Nico Sommen. Hij spreekt van een ‘menukaart’ vol plannen. Sommige zijn al op korte termijn te verwezenlijken, andere vergen meer tijd.

Niet alleen horeca

,,Met menukaart bedoel ik overigens niet dat het alleen om steun aan de lokale horeca gaat. Ook winkeliers zijn uiteraard gebaat bij een groeiend aantal toeristen. Wat we ermee willen zeggen, is dat we heel verschillende dingen willen doen.”

Zo komen er op korte termijn wegwijsborden in het dorp, die verwijzen naar andere enclavegemeenten in West-Europa, waaronder Campione d’Italia (Italiaanse gemeente, omsloten door Zwitsers grondgebied), Llívia (Spaanse stad, omsloten door Frans grondgebied) en Büsingen (Duitse gemeente, omsloten door Zwitsers grondgebied).

Loveseats

Verder krijgen in Baarle de grensaanduidingen op gevels en in het straatbeeld een opknapbeurt. Lantaarnpalen krijgen vlagstickers, zodat duidelijk is in welk land deze staan. Er komen nieuwe banieren in het centrum en welkomstborden bij binnenkomst in Baarle. Bovendien volgt er een online promotiecampagne Visit Baarle. Sommen: ,,Daarnaast denken we aan loveseats, bankjes waarmee je buiten letterlijk óp de grens kunt zitten.”

Acht keer de grens over

,,Op langere termijn kunnen we verder wellicht wat doen met de Randweg, die vorig jaar gerealiseerd is. Onderweg ga je acht keer de grens over! Daar zijn ook andere partijen mee gemoeid, het is bijvoorbeeld een provinciale weg. En je moet de verkeersveiligheid in de gaten houden. Vandaar dat zo’n plan meer tijd vergt.”

Ondergronds

De grens kronkelt ook ónder de grond door de dorpen. ,,We zouden glasplaten kunnen neerleggen waardoor je kunt zien dat bij ons Belgische en Nederlandse kabels en leidingen naast elkaar lopen.”

Al die ideeën sluiten volgens Sommen perfect aan bij het Masterplan dat het centrum van Baarle veiliger en aantrekkelijker moet maken. ,,Het is een prima manier om onze dorpskom een mooier smoel te geven.”