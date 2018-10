Baarle viert eindelijk zijn eerste randwegfeestje

Hulpverle­ner uit Dorst een jaar na orkaan: ‘Nederland kan veel leren van Sint-Maar­ten’

13:00 DORST - Het negatieve beeld dat we van Sint-Maarten hebben, klopt niet weet crisiscoördinator Lianne van Driel. Tijdens haar werk op Sint-Maarten, in de nasleep van de orkaan Irma nu een jaar geleden, heeft de in Dorst woonachtige Van Driel de bevolking leren kennen als uiterst hoffelijk en veerkrachtig. ‘Ik wil ook een andere kant laten zien, want die is er.’