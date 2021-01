Baarle pleit voor nieuwe termijn ‘burgermoeder’ Marjon de Hoon-Veelenturf

De raad stemde unaniem in met het voorstel van de vertrouwenscommissie onder leiding van Lidy van Beek (Keerpunt’98) om herbenoeming voor te dragen aan de Minister van Binnenlandse Zaken. ,,Ze is bevlogen, betrokken, weet wat er leeft onder de bewoners en bij de bestuurlijke partners. En ze is zichtbaar, staat midden in de samenleving”, somde Lidy van Beek onder meer op namens de vertrouwenscommissie.

Quote De burgemees­ter heeft Baar­le-Nas­sau op de kaart gezet. Nationaal én internatio­naal, tot in Brussel toe François van der Velden, Fractie Baarle!

,,Deze burgemeester is een echte burgermoeder”, voegde François van der Velden daar namens de Fractie Baarle! aan toe. ,,Daarnaast heeft ze Baarle-Nassau op de kaart gezet. Nationaal én internationaal, tot in Brussel toe.”

Marjon de Hoon-Veelenturf werd een burgemeester genoemd, die veelvuldig buiten het gemeentehuis vertoeft. Ze deelt lief en leed met de bevolking en heeft aandacht voor alle dorpskernen, naast Baarle-Nassau dus ook Ulicoten en Castelré. Niet voor niets zei Jos Rijvers namens Fractie Ulicoten: ,,Ik ben nog steeds blij dat Marjon 5,5 jaar geleden naar hier is gekomen. Zij was en is de burgemeester die Baarle-Nassau nodig heeft.”

Bestuurskracht

De burgemeester toonde zich zeer verguld met de voordracht. En keek meteen vooruit. ,,Ik wil in mijn tweede periode graag met u het accent leggen op het verder versterken en borgen van onze bestuurskracht, zowel aan Belgische als aan Nederlandse zijde. Laten we met open vizier naar onze toekomst kijken.”

Princenhage

De in Breda (Princenhage) in 1961 geboren De Hoon-Veelenturf begon haar politieke carrière in Zundert als gemeenteraadslid voor het CDA. in 2010 werd ze wethouder en loco-burgemeester in deze gemeente. Vijf jaar later solliciteerde ze naar het vrijkomende ambt van burgemeester in Baarle-Nassau en werd de opvolger van Vincent Braam (VVD).

In haar eerste ambtsperiode kreeg Baarle-Nassau eindelijk de randweg (2018-2019), die verkeer weg moet houden uit het centrum. Met de Vlaamse zustergemeente Baarle-Hertog bereikte Nassau vorig jaar een akkoord over de komst van een nieuw cultureel centrum (CCB) en grensoverschrijdende samenwerking.

In 2020 werd ze tevens lid van de Nederlandse delegatie in het Europees Comité van de Regio’s, het adviesorgaan van de Europese Commissie namens de gemeenten en provincies van de 27 Europese lidstaten.