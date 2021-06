Baarle-Nassau werkt aan herstelplan na coronacrisis

Er is 237.000 euro beschikbaar uit verschillende steunpakketten van het Rijk, meldt een woordvoerster van de gemeente. ,,Het is zowel bedoeld voor herstel als voor innovatie. Het is ook een dynamisch bedrag, want er worden nog aanvullingen verwacht. Er is vooraf geen verdeling gemaakt hoeveel we daarvan besteden per inwoner, vereniging of bedrijf. Daar is juist dit plan voor bedoeld.”

Baarle-Nassau wil het herstelplan verbinden aan het visiedocument voor het sociaal domein Baarle BRUIST! en de bijbehorende uitvoeringsagenda.

Uitdagingen

De crisis biedt in de ogen van wethouder Nico Sommen kansen om bestaande maatschappelijke uitdagingen te versnellen. ,,Door de crisis zijn sommige maatschappelijke kwetsbaarheden, die eerder al bij ons bekend waren, uitvergroot. Denk aan de positie van vooral jonge flexwerkers en de grote sociaal economische gezondheidsverschillen tussen hoger en lager opgeleiden.”

,,De coronacrisis heeft ook laten zien hoe belangrijk het ‘sociaal weefsel’ van een samenleving is. Ik vond het mooi om te zien hoe er tal van mooie initiatieven ontstonden om elkaar te helpen. Van coronabuddy’s, tot het opvangen van elkaars kinderen. Ervaringen die we graag meenemen in toekomstig beleid.”

Nood het hoogst

Er zijn nog geen concrete cijfers bekend van het aantal inwoners, bedrijven of verenigingen dat in de problemen is gekomen. ,,Daar hopen we juist een scherper beeld van te krijgen. Onderdeel van het opstellen van het plan is dat we in beeld brengen waar de nood het hoogst is en of waar er kansen zijn om met incidentele middelen structurele verbeteringen te creëren”, aldus de woordvoerster.