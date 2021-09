Baarle-Nassau staat uitgebreid stil bij Week van Dementie

Van 21 tot en met 30 september is in Cultureel Centrum Baarle (CCB) een expositie te zien met kunstwerken, die in Baarle-Nassau, Chaam en Gilze gemaakt zijn door mensen met geheugenproblemen. Bibliotheek Theek5 zorgt voor een speciale bieb-up met leesmateriaal over dementie. En op zaterdag 25 september is in CCB de dementie-gerelateerde theatervoorstelling Jet en Harrie vanaf 20.00 uur te zien, gespeeld door Theater Ervarea. Na afloop gaan de makers in gesprek met het publiek.