Baarle-Nassau en Baarle-Hertog sluiten hoofdstraten af vanwege overlast vuurwerktoeristen

Honderden extra opvangplek­ken nodig in de Baronie: ‘Alle cijfers lopen op’

BREDA/OOSTERHOUT - Er zijn in de regio Baronie honderden extra woningen nodig om asielzoekers, spoedzoekers, statushouders en Oekraïners te huisvesten. ,,We gaan de mensen spreiden over zes gemeenten.”

17 december