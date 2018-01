Baarle-Nassau: 'Die randweg moet er nu toch echt eens een keer komen'

KieswijzerBAARLE-NASSAU - In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen in maart sprak BN DeStem met betrokken inwoners in de regio. Wat valt er te kiezen? Wat speelt er? Veertig stellingen, verdeeld over vijf thema's (openbare ruimte, natuur, samenleving, openbare orde en wonen) liggen op tafel; 25 blijven er over. Met als doel: een eigen kieswijzer maken voor elke gemeente . Vandaag: gemeente Baarle-Nassau.

Uitgenodigd voor het rondetafelgesprek zijn betrokken inwoners uit diverse geledingen. In hotel-brasserie Den Engel schuiven aan Leo Voeten (70), gepensioneerd financial controller en actief lid van heemkundekring Amalia van Solms, Jac Haagen (62), voorzitter stichting ondernemend Baarle en ondernemer, Paul Wijnen (50), voorzitter vv Gloria UC, account manager, Arnold Timmer (55), bestuurslid Gloria UC, project-controller gemeente Rotterdam en Hans Bettonviel (56), voorzitter dorpsraad Ulicoten, ondernemer.

Duits model

Arnold Timmer: “Hanteer in Baarle-Nassau wat winkels betreft het Duitse model. Met supermarkten aan de rand van het dorp en kleine speciaalzaken in het dorpscentrum.”

“Waarom staat Baarle met zijn unieke enclaves nog steeds niet op de Unesco erfgoedlijst? En waarom koopt de gemeente recreatiepark Steppe van Jeppe in Ulicoten niet voor 1 miljoen en creëert het daar een mini-Papendal, een sportcentrum in de grensstreek! Zet daar ook nog een woonwijk met broodnodige seniorenwoningen neer en er is sprake van een meervoudige win-win-situatie”

Samenwerking

Jac Haagen: “De kracht van de samenwerking met Baarle-Hertog is tegelijk onze zwakte. Er zijn zulke grote cultuurverschillen. We praten er hier nu al jaren over om van Baarle-Nassau en -Hertog één unieke Europese gemeente te maken.

We hebben nu een GOB (Gemeenschappelijk Orgaan Baarle), maar dan heb je telkens een dubbele meerderheid aan beide kanten één - nodig om een plan te verwezenlijken. Na twintig jaar ouwehoeren moeten we zorgen dat we een GOL krijgen, een grensoverschrijdend openbaar lichaam met één gemeenschappelijke raad.”

Te klein

Leo Voeten: “Als je zo’n grensoverschrijdend openbaar lichaam kunt verwezenlijken, is meteen afgedekt dat Baarle zelfstandig kan blijven. Al moet ik eerlijk zeggen dat Baarle-Nassau bestuurlijk gezien gewoon te klein is voor een zelfstandige gemeente.”

“Is er geen soepelere manier te realiseren om bestemmingsplannen voor boerderijen en stallen te wijzigen als een boer ermee stopt? Nu kost het een hoop gekreun om dat over te zetten en er een woonbestemming of B&B van te maken. Binnen nu en tien jaar dreigt er zo ongelooflijk veel leeg te komen staan.”

Woningen

Hans Bettonviel: “Als je bij ons in Ulicoten goedkope woningen voor jonge starters gaat bouwen, vraag ik me af of dat geen wishful thinking is. Want willen die jongeren hier nog wel blijven wonen, kiezen ze niet met z’n allen voor de stad?”

“De gemeente zou op allerlei terreinen meer moeten durven experimenteren. Er rijden bijvoorbeeld in het weekeinde geen bussen in Ulicoten, omdat er maar een man of zeven gebruik van maakt. Verzin dan een alternatief om ons te bedienen, durf out of the box te denken. Dat hoort bij deze tijd.”

Sport

Paul Wijnen: “We hebben als bestuur van Gloria UC al eens een voorstel ingediend bij de gemeente: creëer één omnisportvereniging in Baarle-Nassau. Maar dan wel onder leiding van een volstrekt neutraal bestuur, om te voorkomen dat één sporttak het helemaal voor het zeggen krijgt.”