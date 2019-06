BAAI: nieuwe horeca aan de oevers van de Mark

BAAI is een initiatief van Bootje Varen, dat ruim tien jaar actief is met rondvaarten door de singels en met verhuur van bootjes. In oktober 2018 heeft Bootje Varen jachthaven De Werve, die daar 37 jaar gezeten heeft, overgenomen.

Zeecontainer

Het BAAI-terrein is nieuw ingericht met houten tafels, ligstoelen en een zeecontainer die dienst doet als bar. De voormalige kantine annex loods is omgevormd tot een ‘schippersbar’. De woonboot aan de kade wordt een bed & breakfast.

Ondertussen blijft het ook een haven, met aan de Markkade circa 25 vaste plaatsen, waarvan Bootje Varen er zelf ruim de helft gebruikt. De passantenhaven aan de overkant bij de Belcrumweg hoort er ook bij. Daar liggen met name boten die te groot zijn om bij de steigers te komen in het Spanjaardsgat en de Haven in het centrum.

Droom

“Deze droom hebben we al tien jaar, om één locatie te hebben voor bootverhuur, horeca en activiteiten,” aldus Marijn van Dijke, eigenaar van Bootje Varen.

Bootje Varen had zijn boten al bij De Werve liggen. Ze werden van daaruit dagelijks heen en terug naar de Haven in het centrum gebracht voor de verhuur. “Nu komen de mensen hierheen, waar ze dan eventueel ook iets kunnen en eten en drinken”, zegt Van Dijke. Het haalt volgens hem ook de druk van de Haven af. “Nu wij er niet meer hoeven aanmeren, komt daar meer ruimte voor particulieren.” Alleen de grotere rondvaarten blijft Bootje Varen vanaf de Haven doen.

Nieuwe steiger

BAAI is overdag en ‘s avonds open voor iedereen om er een drankje te doen. Mensen kunnen er eventueel met hun eigen bootje aanmeren aan een nieuwe vijftig meter lange steiger. Verder wordt ingezet op groepen die er in een ‘festivalsfeer’ activiteiten (spellen, kwissen) kunnen doen, al dan niet in combinatie met boothuur.

BAAI is in het zomerseizoen van woensdag tot en met zondag open voor het algemene publiek. Maar op andere dagen is ook iemand aanwezig om groepen op te vangen die een bootje huren of mensen te bedienen die in de passantenhaven afmeren.

Bootje Varen huurt de locatie van de gemeente. Bij speciale gelegenheden kan het grasveld dat tussen het terrein en de Willem Alexanderbrug ligt, ook worden gebruikt.

BAAI viert de opening zowel vrijdag, zaterdag als zondag met onder meer live muziek en foodtrucks.

Volledig scherm Bij BAAI vertrekken ook de mensen die een bootje huren via Bootje Varen. © BAAI