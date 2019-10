B en W Breda: vuurwerkvrije zones vast regelen in de APV

BREDA - Vuurwerkvrije zones, een grotere rol voor bewoners en Buurtpreventie en misschien wel een centrale vuurwerkshow in de stad. De gemeente Breda verkent de diverse maatregelen om de overlast rond de jaarwisseling met het afsteken van vuurwerk aan te pakken. Maar makkelijk is het niet, zolang het legale vuurwerk vrij beschikbaar blijft in Nederland.

Iedere gemeente worstelt met een strategie om de jaarwisseling zo rustig mogelijk door te komen, zonder al te veel ellende met vuurwerk. De politie, brandweer en toezicht en handhaving (boa's) in Breda pleiten voor een ‘vuurwerkbeperkende maatregel’. B en W onderzoeken nu wat er moet gebeuren. Ze kijken onder meer naar de grote steden en een gemeente als Wijk bij Duurstede. Jongeren in die gemeente worden beloond voor het beperken van de vuurwerkschade.

Positief

,,Die aanpak wordt zeer positief gewaardeerd”, meldt burgemeester Paul Depla namens B en W in een raadsbrief. Hij wil hiermee aan de slag. De aanpak lijkt op die van Breda-Noord, waar jongeren in overleg met toezicht zich ook inzetten tegen overlast. Zo wordt in die wijk gewerkt met een knaldetectiesysteem, waarbij microfoons knallen en explosies lokaliseren.

Inmiddels worden er voorbereidingen getroffen om vuurwerkvrije zones op te nemen in de APV, mocht de politiek die wenselijk achten kan snel geschakeld worden. Een mogelijkheid is ook dat de gemeente per wijk een plek aanwijst om vuurwerk af te steken. De gemeente zorgt dan voor brillen, zonder het vuurwerk in andere delen van de wijk te verbieden.

Buurtpreventie

Zo wordt ook gedacht aan een professionele vuurwerkshow op een centrale plek in de stad. Volgens de politie kan ‘centraal vuurwerk’ een positief effect hebben ‘op de beleving van de jaarwisseling voor de stad als geheel’. Een optie is ook bewoners in een straat of buurt te vragen toezicht te houden, samen met Buurtpreventie. Een verkenning hiervoor loopt, meldt de burgemeester.