B en W Breda: totaal jachtverbod op vossen is een lastig verhaal

Het college antwoordt dat op vragen van GroenLinks. In augustus ontstond ophef onder bewoners in het Markdal na de jacht op een stel jonge vosjes met moedermos. De verontwaardiging was groot. 'Gevaarlijk en ontoelaatbaar', stelde een natuurclub de zaak aan de orde bij de provincie die de kwestie aanhangig maakte bij de jagers. De provincie reageerde: 'Het is de verantwoordelijkheid van de jachthouder de gedrags- en weidelijkheidsregels in acht te nemen. In dit geval staat zowel het gebruik van het geweer zo dicht bij de bebouwde kom als het schieten op een dier met jongen hiermee op gespannen voet'. Een woordvoerder van de Wildbeheereenheid Taxandria wees op het 'wettelijk kader': de vos is een soort die beheerd moet worden, ter bescherming van weidevogels en om ondergraving van dijken te voorkomen. Hij beoordeelde de situatie als 'niet handig', maar voegde wel toe dat onderscheid maken tussen jonge en oude vossen nog niet zo eenvoudig is.