Avondklok? In West-Brabant klink begrip, maar er zijn ook zorgen

Brabantse snacks De krokodel uit Breda maakt een comeback, maar dan ambachte­lijk

17 januari Waarom niemand eerder de twee meest geliefde frituursnacks van het land gekruist heeft, weten Freek Haverman en Jeroen Balkenende uit Breda niet. Wat ze wél weten, is dat het een denderend succes werd toen zij het probeerden. Zelfs Humberto Tan at, in zijn talkshow, een krokodel.