Avondje stappen in Breda eindigt voor Lars (20) op operatietafel: 'Die schoften stonden hem op te wachten’

BREDA - Een avondje stappen in Breda is voor de 20-jarige Lars zaterdagnacht uitgelopen op een deceptie. Na een vechtpartij werd de jongeman met een ernstige kaakfractuur naar het ziekenhuis gebracht. Hij kan zich weinig herinneren van wat hem is overkomen, maar volgens getuigen is hij door een groepje agressievelingen in elkaar geslagen. De politie onderzoekt de zaak en heeft bewakingsbeelden opgevraagd.

Vader Ronald is woest op de vechtersbazen en gaat samen met zijn zoon aangifte doen van zware mishandeling en van diefstal. Die afspraak is al gemaakt, bevestigt de politie.

Na de vechtpartij gingen de daders er met de portemonnee van Lars vandoor, zegt een vriend die erbij was. De portemonnee is weliswaar later teruggevonden, maar zonder het geld: zo’n 250 euro.

‘Opgefokte indruk’

In de nacht van zaterdag op zondag is Lars samen met vrienden aan het stappen op de Vismarktstraat in Breda. Iets na drie uur vindt de twintiger het mooi geweest en verlaat hij samen met een vriend café Shots. Vanaf dat moment gaat het mis.

,,Die schoften stonden hem gewoon op te wachten”, zegt vader Ronald op basis van gesprekken met getuigen. ,,Ze maakten een opgefokte indruk en sloegen mijn zoon meteen tegen de grond. Vervolgens zijn ze er met zijn portemonnee vandoor gegaan.”

Verkoop van biertap

De vriend die bij Lars is, de 21-jarige Jordy Barensen, heeft geen idee wie de vechtersbazen zijn en waarom ze per se zijn kameraad moeten hebben. ,,Toen we naar buiten liepen keken ze ons heel geïrriteerd aan. Eén van die jongens liep opeens op Lars af en gaf hem een hoek. Gewoon, zomaar.”

Barensen geeft aan bereid te zijn een verklaring af te leggen bij de politie. Vader Ronald vermoedt dat zijn zoon slachtoffer is geworden van zinloos geweld. ,,Of die gasten hebben hem in het café in de gaten staan houden. Lars had nogal wat contant geld op zak na de verkoop van een biertap.”

Buiten bewustzijn

Lars raakt na de klap buiten bewustzijn, waarna de daders volgens Barensen hun kans grijpen en op de vlucht slaan. De eigenaar van het verderop gelegen café Proost bevestigt desgevraagd dat er zich een incident heeft voorgedaan in de straat.

,,Onze portier heeft het een en ander zien gebeuren, maar zag dat de politie al ter plaatse was. Ons café had er verder niets mee van doen, het gebeurde even verderop.”

Mogelijk boksbeugel

De 20-jarige Lars wordt uiteindelijk door zijn ouders naar het ziekenhuis gebracht. Daar blijkt hij een ernstige kaakfractuur te hebben opgelopen. Hij moet zo snel mogelijk geopereerd worden.

,,Dat is gelukkig goed gegaan”, zegt vader Ronald. ,,Ze hebben hem goed te grazen genomen. Volgens de chirurg is het niet zomaar een vuistslag geweest. Hij vermoedt, gezien de ernst van de verwondingen, dat er gebruik is gemaakt van een boksbeugel.”

De komende weken moet Lars rust houden. Hij mag enkel vloeibaar voedsel eten en moet op tijd zijn medicatie nemen. Of hij na zijn herstel weer op stap durft?

,,Lars laat zich niet zo snel bang maken, dus ik gok dat hij straks gewoon weer het café in gaat. Maar ik maak mij als vader wel zorgen: kun je tegenwoordig in dit land nog wel gezellig op stap zonder dat je kinderen iets ernstigs overkomt?”

Reactie politie