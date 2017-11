Avondje slachtofferhulp in hoofdstad

Precies een week na de oorwassing tegen Ajax (0-8) staat het volgende Avondje NAC alweer op het programma. In café Waterlooplein wordt de uitwedstrijd tegen Heracles uitgezonden, voor een vijftigtal in Amsterdam wonende NAC-supporters.

Of de historische nederlaag deze avond een rol gaat spelen? ,,We zullen een soort slachtofferhulp zijn voor elkaar, iedereen zal deze week te horen gekregen hebben hoe slecht we wel niet zijn", verwacht organisator Stan Rombouts.

Geen geintjes

Hijzelf bleef zaterdag overnachten in Breda en toog zondagmorgen naar zijn woonplaats om zelf te voetballen. Met zijn NAC-sjaal om stapte hij de kleedkamer binnen. ,,Nauwelijks reactie. Geen geintjes, niets. Je wordt door de mangel gehaald als je nipt verliest, nu was er hooguit een minzaam glimlachje. Dat is veel erger."

Marc Sheermohamed woont al twintig jaar in de hoofdstad. Hij besloot al vrij snel een aantal WhatsApp-groepen tijdelijk te muten. ,,Maandagochtend had ik een examen. Hierna had ik de keuze naar kantoor te gaan óf naar huis. Ik koos voor dat laatste, maar ik verwacht de volle laag nog wel te krijgen", zei hij begin deze week.

Nul Acht Combinatie

Het hele weekend werd hij getagd op Facebook over de 'Nul Acht Combinatie'. ,,Maar het allerergste: veel mensen van wie ik zeker weet dat ze helemaal in een deuk gelegen hebben, hebben nog niets gezegd. De stilte is oorverdovend, ze houden uit medelijden hun mond."

Maar op zijn werk: daar gaat hij het nog wel krijgen. ,,Dat zijn mensen die nog nooit in een stadion zijn geweest. Die denken dat NAC uit Nijmegen komt, dat niveau. Van die mensen die - bij wijze van spreken - uit Oldenzaal komen, zijn gaan samenwonen in Weesp en dan samen eens de Arena bezoeken om naar Nederland - San Marino te gaan. Die mensen gaan dan grapjes maken. Dat trek ik nu even echt niet."

Verbijsterend

Rombouts kreeg er op zijn werk in Hilversum nog niet veel van mee. ,,Zaterdag wist ik niet wat ik zag. Je ziet bij NAC wel vaker dingen die eigenlijk niet kunnen, maar dit sloeg alles. Het was verbijsterend."

Dat het door hem georganiseerde Avondje NAC in Amsterdam een week na NAC - Ajax was: dat heeft nooit meegespeeld. ,,Heracles-uit was op een zaterdag, dat kwam gewoon het beste uit."

Geen probleem

Dit wordt het derde Avondje NAC in Amsterdam, ditmaal in een wat centraler gelegen café in het centrum. ,,Er is geen rivaliteit tussen NAC en Ajax. Men vindt NAC hier gewoon een leuk clubje, dus er is geen probleem."

Tijdens dit Avondje wordt om de wedstrijd heen een pubquiz gehouden. Zo zijn er her en der door Amsterdam NAC-stickers geplakt, waarbij de deelnemers de exacte locatie ervan moeten raden. ,,Het wordt gewoon een fijn Avondje NAC in Amsterdam; het leukste is als mensen elkaar hier echt ontmoeten met de gemene deler: we zijn allebei voor NAC."

Volledig scherm © S Vanbeek