Avond na steekpartij draait het Bredase nachtleven ‘gewoon’ door

De uitbaters van het restaurant op de hoek hebben hun terras weer op orde gemaakt, de eerste gasten komen al aanlopen. Het is rond half acht. Een jonge man in wit konijnenpak, duidelijk hoofdrolspeler in een vrijgezellenparty, wekt de indruk dat hij een lastige zondag tegemoet gaat. Hilariteit als er een vrouwelijk vrijgezellengezelschap aankomt. In het water van de Haven meren de laatste rondvaartbootjes aan. Verderop staat de uitzending van het wielerprogramma Tour du Jour op het punt van beginnen. Een bandje warmt de toeschouwers vast op. Uitgaanspubliek begint de Haven al te vinden. We vragen een aantal van hen of ze weten wat hier de avond tevoren heeft afgespeeld. De meesten blijken ervan op de hoogte, spreken er hun afschuw over uit, maar maken vooral een ding duidelijk: het leven voor hen gaat door.