Avans-studenten helpen lokale bevolking Bali: ‘Schrijnend, maar ook hartverwarmend’

Voorzitter Kees Hermus (23) uit Etten-Leur en penningmeester Dirk Monsieurs (24) uit Roosendaal zijn nog altijd op Bali. Secretaris Mark Dam (23) uit Etten-Leur coördineert zaken voor de stichting momenteel vanuit Nederland.

Als vierdejaars Business IT & Management-studenten aan Avans Hogeschool in Breda liepen ze van januari tot en met juni stage bij het Sanglah Hospital. ,,Toen het coronavirus ook in Indonesië uitbrak, besloten wij niet terug te keren naar Nederland", vertelt Hermus.

,,Toen corona Bali bereikte, waren wij nog de enige drie gasten in ons guesthouse. Die situatie bood ons de kans om nauwe banden op te bouwen met de lokale bevolking. We wilden graag iets doen om ons steentje bij te dragen om armoede te bestrijden en de lokale bevolking te ondersteunen."

De eerste hulpactie was in een dorp op het oostelijk deel van het eiland waar vijftien families werden bezocht. ,,We waren wel voorbereid op schokkende situaties, maar dat het zo schrijnend zou zijn, daar hadden we niet op gerekend", aldus Monsieurs.

Hartverwarmnd

Hij vertelt over de ontmoeting met een man die bijna niets te eten had en een 10-jarig meisje dat de hele dag moest werken en niet naar school ging. ,,Een van de meegereisde medewerkers van ons guesthouse schoot er zelfs vol van. Hij zei niet geweten te hebben dat er gezinnen zijn op Bali die het zo enorm zwaar hebben. Dat was wel even een momentje. Het was hartverwarmend om te zien hoe blij de mensen waren met onze voedselpakketten."

Bij die ene hulpactie bleef het niet. De studenten richtten uiteindelijk zelfs de stichting Bali Care Foundation op. De stichting wil door het opzetten van een lokaal vrijwilligersnetwerk kansarme inwoners een beter toekomstperspectief bieden door te zorgen voor onder meer voedsel, schoon drinkwater en educatie.

,,Daarvoor doen we een beroep op mensen in Nederland die willen doneren. Dat blijft hard nodig, zeker nu Bali nog minimaal tot eind 2020 gesloten blijft voor buitenlandse toeristen. Daardoor zullen ongetwijfeld nog meer bewoners in de problemen komen."

Meer informatie over de stichting of over doneren is te vinden op:

balicarefoundation.com