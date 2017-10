Avans schenkt 1200 schoolspullen aan basisscholen Sint-Maarten

Steentje bijdragen

Op een houten pallet liggen de 31 dozen met 600 schrijfblokken en 600 pennen. Die heeft de hogeschool betaald uit een speciale pot. ,,Het geld uit de pot besteden we aan initiatieven voor jongeren en goede doelen. Door de barre omstandigheden op Sint-Maarten willen we hiermee graag een steentje bijdragen.'' zegt communicatiemedewerker Ruud Walenberg van Avans.

Containers

Miss IQ is inmiddels druk bezig om twee zeecontainers te vullen. Inmiddels heeft de stichting al bureaus, computers en kinderkleding verzameld. Groenewoud: ,,Alles gaat naar een gratis beschikbare opslagruimte in Alkmaar. Die zit al bijna vol. Er is alleen nog geld nodig om de verscheping van de containers te betalen.'' Ze hoopt dat het benodigde bedrag binnenkort is opgehaald. ,,Ondertussen blijf ik positief. Want hoe sneller we deze containers naar het eiland krijgen, hoe eerder de klassen kunnen beginnen.''