Avans Hogeschool roept Brabanders op: ‘Neem internationale studenten in huis’

Politie nog altijd op zoek naar verdachte zware mishande­ling met gasfles in Breda

21 september BREDA - De politie is nog altijd op zoek naar iemand die betrokken was bij de mishandeling die eind mei plaatsvond op het parkeerterrein van de McDonald’s in Breda. Een medewerker van de fastfoodketen werd daar neergeslagen met een gasfles. Een andere medewerker kreeg een klap in het gezicht. Dat blijkt uit een uitzending van Bureau Brabant.