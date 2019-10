Avans haalt Bredase studenten in Ecuador terug naar Nederland

BREDA/QUITO - Vanwege de onrust in Ecuador heeft de Avans Hogeschool Breda besloten twee studenten, die stage liepen in hoofdstad Quito, terug te halen naar Nederland.

Sinds een week of twee zijn er hevige protesten tegen de strenge bezuinigingsplannen in het Zuid-Amerikaanse land. President Moreno heeft de noodtoestand uitgeroepen vanwege de onlust. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken geeft sinds jongstleden dinsdag een negatief reisadvies af.

Erg jammer

Volledig scherm De Bredase studenten Jelle Duijm (rechts) en Michiel van Wijk in Ecuador. © Jelle Duijm Jelle Duijm en Michiel van Wijk studeren commerciële economie bij Avans in Breda. Zij liepen sinds augustus stage in Quito. “We vinden het erg jammer dat we weer naar huis moesten, omdat wij zelf niet zo veel merkten van de onrust”, zegt Jelle, die vrijdag veilig en wel in Nederland arriveerde.

“Natuurlijk kregen we het nieuws wel mee via de media en filmpjes. De eerste dagen staakten vooral bus- en taxichauffeurs, waardoor het verkeer ontregeld raakte. Daarna kwamen er ook opstanden en kwamen bewoners van buiten de hoofdstad naar Quito om te protesteren tegen het parlement en de politie.”

Quote We zaten in een pub toen opeens mensen in paniek naar binnen renden. Iedereen moest van de politie weg omdat er demonstran­ten aan zouden komen Jelle Duijm

Eigenlijk was er maar één moment waarop de Bredase studenten deelgenoot waren van de hectiek. “Vorige week vrijdagmiddag zaten we met onze stagebegeleider in een pub toen opeens mensen in paniek naar binnen renden. Iedereen moest van de politie weg omdat er demonstranten aan zouden komen.”

Vliegtickets

De twee studenten hielden regelmatig contact met mensen van school vanwege de precaire situatie. De beslissing van Avans om de jongens terug te halen naar Nederland kwam meteen na het negatieve reisadvies. “Vijf uur later hadden we al vliegtickets, het is allemaal ontzettend snel gegaan. Die dag konden we trouwens door die stakingen ook niet eens naar onze stageplek, in het centrum van Quito.”

Katergevoel

En nu zit Jelle Duijm weer thuis, met een katergevoel. “We hadden het heel erg naar onze zin. Omdat we vijf maanden zouden blijven, tot 25 januari, hebben we nog maar weinig gezien van het land. Dat zouden we later gaan doen.”

Dinsdag volgt een gesprek op school over wat er nu gaat gebeuren. “Ik verwacht niet dat we nog terug naar Ecuador zullen gaan. Ik hoop dat er wel iets anders geregeld kan worden. Wat of hoe zou ik nu niet weten, als het maar geen land met een negatief reisadvies is.”

Stappen

Zijn familie en vrienden zijn uiteraard blij dat hij weer heelhuids thuis is. Jelle: “Mijn vrienden vroegen al of ik vanavond mee ga stappen. Daar heb ik voor bedankt. Ik heb in het vliegtuig geen oog dicht gedaan. Eerst maar eens bijkomen.”