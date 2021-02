Avans: creëer coronavrije bubbels en gebruik daarvoor sneltesten

Tientje extra voor wie behoefte op straat doet: heel wat boetes worden duurder in Breda

9:30 BREDA - Hinderlijk gedrag vertonen in een openbaar gebouw in Breda is weer iets duurder geworden. Tot voor kort bedroeg de ‘bestuurlijke boete’ voor dit soort overlast 95 euro, maar nu is dat honderd euro. Mensen die worden betrapt op een overtreding in de openbare ruimte moeten weer iets dieper in de portemonnee tasten.