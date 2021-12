Auto’s te gast en bewoners gaan snoeien na metamorfose Willem-Alexanderplein

Puntjes op de i

Een groep bewoners ontwikkelde een om het dorpsplein aantrekkelijker en groener te maken. De gemeente Breda was hierover zo enthousiast dat zij vorig jaar direct 1,1 miljoen euro reserveerde om het plan uit te voeren. In de loop van dit jaar zijn de puntjes op de i gezet en in februari gaat de schop in de grond.