Auto’s op goederentrein vliegen in brand na breuk bovenleiding Etten-Leur, geen treinen tussen Breda en Roosendaal

vierde divisie Thuisneder­laag voor Moerse Boys: ‘Pestpok­ken­ge­voel in mijn lijf’

Sportpark Akkermolen in Klein-Zundert is voor iedere tegenstander een moeilijk neembare horde. Moerse Boys kan thuis altijd wat extra's en veel tegenstanders laten daar dan ook punten liggen. HVCH kreeg het dit weekend toch voor elkaar om te winnen in het hol van de leeuw. De ploeg uit Zundert leverde veel strijd, maar knullig balverlies in de slotfase leidde een 2-3-nederlaag in.

11 september