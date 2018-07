Automobilisten opgepast: Noordelijke rondweg op de schop

Volgens de gemeente is het asfalt op dit deel van de rondweg aan vervanging toe. Daarbij komt er betere afwatering van de weg en is er onderhoud aan de brug over het spoor.

Doorgaand verkeer kan in beide richtingen de route Tilburgseweg – Nieuwe Kadijk volgen, maar dan over één rijstrook. Wel is een groot deel van de kruising Tilburgseweg – Heerbaan afgesloten. Het is dan niet meer mogelijk om vanaf de A27 rechtdoor de stad in te rijden. De stad uit is de Tilburgseweg afgesloten vanaf de Moleneindstraat. Ook is de Heerbaan in die richting afgesloten vanaf Waltersveld/Bergschot.

Tijdens de werkzaamheden is het niet mogelijk om vanuit het centrum, over de Tilburgseweg de Takkebijsters in te rijden. Verkeer vanaf de A27 kan dat wel. De Takkebijsters verlaten kan enkel via de Paardebijsters en Baarschot. Fietsverkeer van en naar de Takkebijsters kan via de Moleneindstraat en de Hoge Schouw.