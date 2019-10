Automobilisten moet straks vaker aan de rand van Breda parkeren

De meeste partijen in de Bredase gemeenteraad zijn het daar wel over eens. Dat bleek donderdagavond bij de bespreking van de nota ‘Bouwstenen voor de mobiliteitsvisie’ van wethouder Boaz Adank (VVD). Die nota is de basis voor een nieuw verkeersbeleid dat de komende jaren tot stand moet komen.

Volgens die nota blijft de auto een belangrijk vervoermiddel in Breda, maar dan vooral op de hoofdwegen. Op het onderliggende wegennet krijgen langzaam verkeer en openbaar vervoer prioriteit. Dat heeft allerlei gevolgen voor bijvoorbeeld parkeren, inrichting van wegen en aanleg van nieuwe (fiets)routes. Hoe dat gebeurt, wordt nu verder uitgewerkt in een definitieve mobiliteitsvisie die in 2020 gereed moet zijn.

Radicale keuzes

Parkeertarieven

De vraag om transferia kwam onder andere ook van Breda ‘97 en de SP. Wat Caspar Rutten van het CDA deed constateren dat vrijwel de hele raad die transferia graag wil, want ook zijn partij is daar voor. “Maar die moeten er dan wel eerst zijn voor we parkeertarieven gaan verhogen,” aldus Rutten. Want volgens diverse partijen mogen de tarieven omhoog of zouden er in elk geval meer verschillen in parkeertarieven kunnen worden gehanteerd.