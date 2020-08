Automobiliste ramt twee geparkeerde auto's in Tramsingel in Breda

Prinsen­beek vreest megawijk, wethouder sust gemoederen: ‘Het is de vraag of er 800 woningen worden gebouwd’

17:00 PRINSENBEEK - De dreiging van een nieuwe, grootschalige woonwijk zorgt voor onrust in Prinsenbeek. Maar wethouder Paul de Beer (Stedelijke Ontwikkeling, D66) denkt dat het allemaal wel gaat meevallen. ,,Het is nog maar de vraag of er 800 woningen worden gebouwd. Het zal een zware dobber worden om dit plan tot haalbaar te bestempelen.’’