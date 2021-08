Automobiliste komt in sloot terecht en brengt zichzelf in veiligheid door op zijkant auto te klimmen

Het incident gebeurde rond 18.00 uur zaterdagavond. Hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren is niet duidelijk. De bestuurster bracht zichzelf in veiligheid door op de zijkant van de auto te klimmen In de ambulance werd de bestuurster gecontroleerd, daarna werd ze naar het ziekenhuis vervoerd. Over de ernst daarvan is niets bekend. De auto moet door een berger uit de sloot getakeld worden.