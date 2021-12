Automobilist zwaargewond bij botsing tegen vrachtwagentrailer in Rijsbergen

Een Michelin­ster? Bredase chef Ralph (37) rekent er maar niet te veel op: ‘Maar het zou wel mooi zijn’

BREDA - Chef Ralph Geerts (37) is trots. Zijn Porta Sud krijgt een plekje in de Guide Michelin. Vraag is nu alleen nog hoe het Bredase restaurant straks wordt vermeld. Wordt het een ‘aanbeveling', een Bib Gourmand, of? ,, Een ster.”

17 december