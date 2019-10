Automobilist veroorzaakt ravage in Rijsbergen

Dio Rovers (1896-1990): beeldend kunstenaar met hart voor Breda

7:57 Als Kees Schoenmakers vroeger thuis in de Van Gaverenlaan schuin door het zolderraam naar buiten had gekeken, had hij hem kunnen zien werken in zijn atelier in de achterliggende Dillenburgstraat. Dio Rovers, een doek op de ezel, een al dan niet ontkleed model voor zich. ,,Ja", lacht Schoenmakers. ,,Als ik dat geweten had.” Maar hij kende Dio Rovers niet. ,,Mijn vader wel.”