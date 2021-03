Automobilist verliest macht over het stuur en raakt zwaargewond bij ongeluk in Wernhout

De man is uiteindelijk zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. Wat zijn precieze verwondingen zijn, is nog onduidelijk. De Wernhoutseweg is tijdelijk afgesloten geweest voor verkeer. De auto van de man werd door de brandweer op zijn wielen gezet en werd uiteindelijk door een berger getakeld. Hoe het komt dat de bestuurder de macht over het stuur is kwijtgeraakt, is niet bekend.