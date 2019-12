Automobilist rijdt tegen paaltjes en stilstaande fiets in Breda

Wielerle­gen­des kijken uit naar Vuelta in Utrecht en Brabant: ‘Wel oppassen voor vluchtheu­vels’

8:24 Het is nu écht begonnen. Met de officiële presentatie van het parcours van de Ronde van Spanje is het aftellen tot de start van de Vuelta in Utrecht en de daaropvolgende doorkomst in Brabant. (Oud)-toprenners zijn enthousiast. ‘Het publiek in Nederland is geweldig’.