Automobilist rijdt slingerend door Breda en moet rijbewijs inleveren na drugsvondst

Hoe kijken kinderen zélf tegen de kleur van Zwarte Piet aan?

4 december Weinig onderwerpen zo zwaar beladen in de aanloop naar 5 december als de kleur van Zwarte Piet. Om uit te zoeken hoe kinderen zélf tegen de kleur van Piet aankijken, legden we ruim honderd kleurplaten weg op basisscholen in de regio.