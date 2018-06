Automobilist rijdt man op solex aan in Galder

Agressieve feestvier­der zet tanden in arm van agent in Teteringen

13:07 TETERINGEN - In Teteringen heeft een agressieve stapper een politieagent in zijn arm gebeten. Dat gebeurde in de nacht van vrijdag op zaterdag. ,,Zoals je ziet is het fors gegaan", aldus de politie, die een foto van een flink toegetakelde bovenarm deelde.