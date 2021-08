Automobilist rijdt door na ongeluk in Breda, fietsster gewond

Omwonenden ‘doodsbang’: overlastge­ven­de huurster (32) moet haar woning in Breda uit

4 augustus BREDA - Een 32-jarige overlastgevende huurster in een seniorencomplex aan de Bosveen in Breda moet uiterlijk 28 augustus haar woning verlaten. De rechter is het eens met huurbaas Laurentius dat ze mag worden uitgezet omdat haar hulptraject stopt en de huurovereenkomst daaraan is gekoppeld.