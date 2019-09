Automobilist rijdt door na aanrijding met fietser in Breda

Onthulling Blind Wall van kunstenaar Otecki in Breda: ‘Ik herken me nog wel in dat schilderij’

14 september BREDA - ,,Ik herken me nog wel in dit schilderij hoor. Dat spitse gezichtje, die krulletjes... Zo zag ik er toen wel uit." De destijds 17-jarige Ria Vermeulen-Welten kijkt zaterdag bewonderend naar het immense schilderij op de blinde gevel van het oude belastingkantoor aan de Gasthuisvelden. Met haar 'bovenkamer' en humor is niks mis, overigens: ,,Alleen die slanke benen, die had ik toen echt niet", zegt ze schalks.