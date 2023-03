Automobilist rijdt bushokje in Breda aan gort en kiest het hazenpad

Mannen Push zijn gretig, maar niet secuur genoeg bij herstart competitie

Bij de herstart van de competitie konden de mannen van hockeyclub Push goede zaken doen in de promotieklasse. Maar het liep op niets uit. Op eigen veld was de ploeg gretig tegen Cartouche, maar niet rustig genoeg om het verschil te maken. Via een strafbal kregen ze de deksel op de neus.