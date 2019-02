Automobilist ramt lantaarnpaal in Breda

Bredanaar (25) opgepakt in Oosterhout met 137 zakjes cocaïne in de auto

8:50 BREDA/OOSTERHOUT - Een 25-jarige man uit Breda is in de nacht van zaterdag op zondag aangehouden in Oosterhout op verdenking van drugshandel. Dat meldt de politie. De man had 137 zakjes cocaïne en een flinke som contant geld in zijn auto liggen.