Automobilist ramt deur van Toko Kai in Breda

Ploertendo­der en drugs gevonden in auto gezochte Belg

2 augustus BAARLE-NASSAU - Een 48-jarige man uit België is maandagochtend aangehouden in Baarle-Nassau nadat bleek dat hij verschillende drugs en wapens, waaronder een ploertendoder, in zijn auto had liggen. De man werd daarnaast ook gezocht in België vanwege het niet terugkeren na zijn proeftijd.