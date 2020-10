Automobilist raakt van weg en knalt tegen lantaarnpaal in Breda

Popzaal Mezz ontslaat helft van de medewer­kers. ‘Dit treft ons in het hart’

16 oktober UPDATE: BREDA - Popzaal Mezz in Breda gaat in 2021 snijden in het aantal medewerkers. Met het vertrek van zes van de dertien medewerkers verdwijnt bijna de helft van het personeelsbestand. De concerten van de komende vier weken worden verplaatst.