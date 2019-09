Automobilist raakt van de weg bij Ikea in Breda

‘Verdwenen’ moordenaar van Bredase Danny (12) alsnog achter slot en grendel na uitleve­ring Colombia

19:38 SCHIPHOL - Een van de daders van de moord op de 12-jarige Danny moet alsnog de bak in. Het gaat om een 37-jarige Brit die nog een straf van 20 jaar moest uitzitten. De dader, die sinds mei 2018 werd vastgehouden in Colombia, is woensdagochtend gearriveerd op Schiphol. Hij is daarna direct achter tralies gezet.